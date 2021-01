Bridgerton, 7 serie da guardare se avete amato lo show Netflix

La nuova serie tv di Shonda Rhimes, Bridgerton, è approdata pochi giorni fa su Netflix, ma ha già conquistato tanti spettatori, ed è spesso al centro delle conversazioni degli appassionati di period drama. Cosa guardare, dunque, una volta terminata la visione di questi 8 episodi?

Se avete già terminato il binge-watching di Bridgerton, e siete in astinenza da period drama, non temete, perché ce ne sono a bizzeffe da vedere e rivedere. E tra i tanti suggeriti anche dai colleghi di Collider, abbiamo voluto riportarvene alcuni anche qui di seguito.

Quando si parla di serie in costume, specialmente negli ultimi anni, non si può non nominare Downton Abbey, creazione di Julian Fellows, che dopo il film dedicato alla popolare serie tv (e un secondo in fase di sviluppo), si è dedicato a un nuovo progetto, Belgravia, altra serie tv questa volta ambientata nel 1800.

E a proposito di '800, Victoria con Jenna Coleman nei panni dell'amata sovrana inglese è certamente un titolo da recuperare se non l'avete già visto, mentre Dominic West e Lily Collins sono tra i protagonisti della miniserie di BBC Les Miserables.

Sul piano della popolarità, poi, è difficile battere due show come Outlander e Reign, il primo ancora in corso, il secondo già terminato da un po', ma del quale trovate tutte le stagioni su Netflix.

Per finire, una serie poco conosciuta, anche per via del fatto che non si sa ancora se ci sarà una seconda stagione, è Sanditon, che in Italia è andata in onda su LA EFFE. Basata sull'omonimo romanzo incompleto di Jane Austen, anche questa è ambientata nell'era Regency, proprio come Bridgerton.

Voi avete già visto tutte queste serie? E che ne avete pensato di Bridgerton? Fateci sapere nei commenti.