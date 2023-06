Bridgerton, Adjoa Andoh attacca:'La famiglia reale è terribilmente bianca'

Sarà stato forse uno dei momenti più scandalosi della TV britannica quello che ha visto protagonista la star di Bridgerton Adoja Andoh. L'attrice avrebbe accusato la famiglia reale di essere "terribilmente bianca".

Sono così arrivate le lamentele all'orecchio di Ofcom, l'autorità regolatrice dei media inglesi: oltre 8.000 messaggi da parte degli spettatori inglesi hanno lamentato i commenti da parte di Adjoa Andoh nei confronti della famiglia reale nel corso degli eventi celebrativi per l'incoronazione di re Carlo II che si sono svolti il mese scorso.

A ogni modo, Ofcom ha dichiarato che non aprirà un'indagine sulle dichiarazioni rilasciate dall'attrice all'emittente inglese ITV: "Siamo passati dalla ricca diversità dell'Abbazia di Westminster a un balcone terribilmente bianco - ha detto la star di Bridgerton ai conduttori di ITV Julie Etchingham e Tom Bradby - Ne sono molto colpita". Queste parole hanno fatto gridare i telespettatori, i quali hanno trovato le dichiarazioni di Andoh molto offensive e discriminatorie. Ofcom ha deciso di non intraprendere azioni legali, sottolineando l'importanza della libertà di espressione nella televisione britannica.

Ma come ha replicato Andoh? L'attrice ha detto a BBC Radio 4 che non aveva alcuna intenzione di offendere il pubblico: "Penso di aver fatto arrabbiare alcune persone ieri - ha dichiarato Andoh - Stavo parlando della giornata e di quanto fosse stata meravigliosa e poi ho guardato il balcone alla fine e all'improvviso ho detto: 'Oh, è così bianco', perché la giornata era stata strana, ma non intendevo turbare nessuno".

Adojoa Andoh interpreta l'iconica Lady Danbury nella serie TV madre e in La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, un prequel che lascia il segno come scriviamo nella nostra recensione di La Regina Carlotta. Andoh tornerà a vestire i panni di Lady Danbury anche nella terza stagione di Bridgerton: potete dare un'occhiata alle prime immagini dal set di Bridgerton 3!