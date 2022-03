Bridgerton, Adjoa Andoh: 'Sono felice di essere fonte di ispirazione per le bambine nere'

Bridgerton 2 sta per fare il suo debutto e in attesa di vedere i nuovi episodi della serie di Shonda Rhimes, l'interprete della schietta Lady Danbury, ha parlato di quanto significhi per lei la risposta positiva dei fan al suo personaggio.

Parlando con The Mirror, Adjoa Andoh ha detto: "Sono felice di essere fonte di ispirazione per le bambine nere, mi commuovo nel vederle postare foto di se stesse in un abito Regency, travestite da principesse. Ricevo ogni giorno foto di bambine e ragazzine travestite da Lady Danbury. Penso che sia adorabile. Finalmente possono riconoscersi in qualcuno e non sentirsi semplicemente tollerate dalla società".

L'attrice che ha vestito i panni della madre putativa di Simon Basset nella prima stagione della serie Netflix ha poi aggiunto: "Da piccolo non avevo nessuno a cui ispirarmi. Essere una bambina di razza mista con un forte accento di Leeds che vive in un piccolo villaggio agricolo del West Country era sicuramente difficile. C'erano alcune persone che mi escludevano per il colore della mia pelle ma devo ammettere che molte altre mi hanno accolta in modo straordinario".

Per ulteriori approfondimenti su questa serie in arrivo il prossimo 25 marzo, date uno sguardo alla nostra recensione di Bridgerton 2 e fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dai nuovi episodi. Riusciranno ad essere all'altezza della prima stagione?