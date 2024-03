Bridgerton, ecco l'albero genealogico della famiglia: qual è il legame tra i protagonisti?

Bridgerton + una di quelle serie televisive che non hanno mai fatto parlare di sé in maniera così clamorosa in modo da renderla conosciuta proprio a tutti, potremmo anzi dire che solo coloro che sono veramente interessati alle sue vicende vi si sono approcciati. Si tratta in ogni caso di una produzione da non sottovalutare affatto.

Si perché, come potete anche leggere nella nostra recensione di Bridgerton, lo show in costume si è rivelato decisamente sorprendente sin dal suo esordio sulla piattaforma Netflix.

Ora, con ben tre stagioni all'attivo e diversi personaggi da tenere d'occhio per riuscire a seguire come si deve le vicende raccontate, ci è sembrato doveroso fornirvi una spiegazione su quello che è l'albero genealogico che lega tra loro molte figure che vedete nella serie.

Ogni piccolo Bridgerton di cui seguiamo gli scandali è figlio di Violet ed Edmund, di quest'ultimo però non sappiamo molto, tranne qualche momento riservato a dei flashback. Il capofamiglia, nonché maggiore dei fratelli è Anthony un tipo decisamente testardo e molto serio.

Subito sotto di lui troviamo Benedict, protagonista di alcuni momenti osé legati al mondo dell'arte, ed altri in cui la musica sovrasta tutto il resto. Poi abbiamo Colin, che sembra uno dei più dolci ed appassionati tra i membri della famiglia, ma forse ciò che accadrà nella terza stagione potrebbe cambiare tutto? Chi può dirlo.

Abbiamo poi Dafne, protagonista delle prime puntate e figlia femmina maggiore tra i Bridgerton. Viene poi Eloise, la classica figlia di mezzo che tutti ci si potrebbe aspettare, ed il suo comportamento non è da meno. C'è poi Francesca, ma il suo personaggio non ha ancora avuto molto spazio e non è di certo tra quelli più sviluppati, è stata persino interpretata da più attrici nel corso delle stagioni.

Il figlio più giovane della famiglia è però Gregory, al momento non ha ancora mostrato il suo vero potenziale ma, secondo i libri, c'è ancora spazio affinché possa riuscirci. C'è infine la piccolina di casa, Hyacinth, è una bambina di dieci anni dal carattere decisamente spigliato. Voi non credete?

Vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!