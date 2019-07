Bridgerton, annunciato il cast completo della nuova serie Netflix di Shonda Rhimes

È grazie a un comunicato stampa che possiamo rivelarvi l'intero cast ufficiale dell'annunciata e attesa Bridgerton, nuova serie targata Shondaland e quindi creata dalla produttrice Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal) che sbarcherà su Netflix nel corso del 2020, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Parte di questo nuovo e intrigante progetto saranno gli attori Phoebe Dynevor (Younger), Regè Jean-Page (Roots), Golda Rosheuvel (Lady MacBeth), Jonathan Baily (Broadchurch), Luke Newton (The Lodge), Claudia Jessie (Doctor Who), Nicola Coughlan (Harlots), Ruby Barker (Doctors), Sabrina Bartlett (Victoria), Ruth Gemmell (Deep State), Adjoa Andoh (Thunderbirds Are A Go), Polly Walker (Pennyworth).



Questa la sinossi ufficiale di Bridgerton: "Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è ambientata nel mondo sexy, sontuoso e competitivo dell'alta società Regency London. Dalle scintillanti sale da ballo di Mayfair agli aristocratici palazzi di Park Lane, la serie svela un mondo seducente, ricco di regole intricate e drammatiche lotte di potere, dove nessuno è mai veramente al sicuro. Al centro delle dinamiche della serie la potente famiglia Bridgerton, composta da otto fratelli, divertente, spiritosa e audace e alla continua ricerca di avventure e amore".



Chris Van Dusen, creatore della serie, ha così commentato il cast annunciato: “Non avremmo potuto trovare un gruppo di attori più adatti per dare vita a Bridgerton. Durante la creazione di questa serie, l'obiettivo era di trasformare un genere molto tradizionale in qualcosa di fresco, intelligente, sexy e divertente. Questo è esattamente ciò che il cast incarna e io sono estremamente entusiasta di vederli interpretare questi personaggi, che affascineranno gli spettatori”.