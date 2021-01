Bridgerton: approfondiamo la trama della Stagione 2, ecco cosa dovete aspettarvi

Bridgerton è una delle serie Netflix più viste e apprezzate di sempre tanto che a meno di un mese dall'uscita della prima stagione, è arrivata la conferma ufficiale della produzione di una seconda stagione.

A darne l'annuncio ufficiale è stata la stessa Lady Whistledown ed è stato anche comunicato che il cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. Questo si traduce con la possibilità di vedere la stagione 2 di Bridgerton non prima dell'inizio del 2022, ma cosa succederà nella seconda stagione?

In questo caso è la stessa autrice della serie, Shonda Rhimes, a dare qualche indicazione in merito. Seguendo la trama della serie letteraria, la seconda stagione sarà incentrata sul primogenito della casata dei Bridgerton, il Visconte Anthony, il quale intende mostrare tutte le sue debolezze e capacità gestionali.

Dunque, se la prima stagione della serie si è concentrata su Daphne Bridgerton e la sua relazione con il Duca, Simon Basset, ora toccherà ad Anthony il ruolo da protagonista. Basata sui romanzi bestseller di Bridgerton di Julia Quinn, infatti, la storia continua esplorando le vite di tutti gli otto fratelli. La seconda stagione quindi ruoterà proprio sulla travagliata storia di Anthony dopo che la cantante Siena (Sabrina Bartlett) gli ha spezzato il cuore. Chi ha letto i libri, infatti, ha potuto cogliere un indizio importante: in una delle scene conclusive della prima stagione di Bridgerton si vede un'ape vicino alla finestra. Gli appassionati dei romanzi di Julia Quinn sanno che nel secondo libro della saga le api ricoprono un ruolo significativo.

Inoltre Anthony deve sposarsi per tramandare il proprio titolo a un erede maschio. Ecco che la storia della seconda stagione di Bridgerton si evolverà in maniera molto più spensierata e quasi leggera. Dopo aver valutato attentamente le candidate al ruolo di consorte/viscontessa, deciderà di puntare sul gioiello di quella stagione, Edwina Sheffield.

I problemi nasceranno quando arriva l'annuncio proprio dal "diamante" che si sposerà solo quando avrà ricevuto la benedizione della sorellastra Kate, una ragazza meno ammirata me indubbiamente furba e scaltra. Anthony cercherà di farsela piacere quando entrambe le fanciulle vengono invitate (assieme ad altre giovani in età da marito) nella residenza di campagna, Aubrey Hall, dalla madre di lui, Lady Violet. Il visconte, finora un libertino cercherà di tenere a bada l'ansia e proverà ad onorare l'impegno familiare avuto dopo la morte del padre. cercando di tenere a bada l’ansia. La campagna, comunque, sarà il luogo perfetto per nuovi e strani amori, lontani da balli e formalità.

A proposito di Daphne, la vedremo anche nella seconda stagione? Inoltre, quante stagioni di Bridgerton ci saranno? Fateci sapere, infine, cosa ne pensate della prima stagione.