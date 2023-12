Bridgerton, arrivano gli abiti da sposa ispirati alla serie!

Bridgerton annuncia il lancio di una linea di abiti da sposa: il costume designer della serie Netflix Lyn Paolo realizzerà una collezione in collaborazione con Allure Bridals. Il debutto degli abiti sulla passerella si è tenuto a Los Angeles, nell'Huntington Library and Botanical Gardens.

Shondaland e Netflix hanno dato ai fan un assaggio della collezione, che a quanto pare è ispirata al sole e alle stelle (un dettaglio che fa l'occhiolino ai fan di Queen Charlotte, il celebrato prequel di Bridgerton). Sono molto contento che sia andato tutto bene e spero che ai fan piacerà la linea. Voglio davvero che tutte le giovani donne nel mondo vogliano vestirsi come uno dei nostri personaggi nello show - penso che sia così emozionante per le giovani donne nel camerino di prova." ha dichiarato Lyn Paolo.

Ma non è l'unica notizia intorno al mondo di Bridgerton: di recente Netflix ha annunciato l'uscita della terza stagione, che arriverà l'anno prossimo e sarà divisa in due parti. Una decisione che ha dato vita a molte chiacchiere online, così come la scelta di avere come protagonisti della stagione Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Dubbi a cui ha già risposto lo showrunner Jess Bronwell nel 2022: "Penso sia davvero il momento di Penelope e Colin. Siccome abbiamo guardato entrambi questi attori sul nostro schermo fin dalla prima stagione, abbiamo già investito un pochino in loro. Sappiamo chi sono come persone. Penso che specialmente nell'ultima stagione, ci siano momenti di tensione tra di loro dove Colin arriva sul punto di capire che Penelope prova qualcosa per lui, ma non ci arriva ancora del tutto. Invece di tenere a galla quella dinamica, vogliamo spingerla nella loro stagione. Penso sia davvero il momento perfetto per prepararla".

Per chi non vede l'ora di sapere come continuerà la storia di una delle serie Netflix più amate, qui trovate la trama ufficiale della terza stagione di Bridgerton.