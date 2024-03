Bridgerton, in arrivo le fragranze bagnodoccia della serie tv Netflix

Se siete appassionati della serie britannica Bridgerton e avete intenzione di sentirvi come se foste nel 1813, Netflix e Bath & Body Works hanno esattamente la linea di prodotti che fa per voi. Le due società hanno annunciato una nuova e particolare collaborazione che riguarderà dei prodotti per il corpo.

In attesa di scoprire qualche novità oltre ai titoli degli episodi di Bridgerton 3, la serie è protagonista di una nuova partnership.



"Mettiti comodo, accendi una candela e preparati a premere Play su una delle collaborazioni più sensoriali e attese dell'anno" inizia il comunicato congiunto che introduce il progetto.

La prossima serie di prodotti a marchio Bath & Body Works è ispirata, secondo la descrizione, 'a scene e personaggi, icone e momenti chiave della serie [Bridgerton], catturando la sua estetica d'ispirazione e vibrante'.

La fragranza di bagnodoccia principale della collezione Bridgerton per Bath & Body Works è il Diamond of the Season, disponibile per i fidelity member del rivenditore online e nei negozi, nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, a circa due mesi dalla terza stagione di Bridgerton.

Diamond of the Season presenta brillanti note di pesca, radioso gelsomino e narciso primaverile, e rappresenta la scelta d'esordio della stagione sociale. La collezione include prodotti per il corpo, candele, saponi liquidi e disinfettanti e sarà lanciata il 25 marzo. Nel corso dell'anno saranno lanciate altre iniziative legate a questa collaborazione.

Maurice Cooper, chief customer officer del rivenditore, ha dichiarato:"A Bath & Body Works puntiamo a trasformare per sempre l'esperienza di visione di milioni di fan di Netflix, consentendo al potere della fragranza di trasportarli come mai prima d'ora nelle loro storie e scene preferite. Il profumo è il più evocativo di tutti i nostri sensi: intensifica le nostre emozioni, esperienze e ricordi, e vogliamo portare il fandom, per tutti coloro che amano Bath & Body Works e Netflix, a nuovi livelli attraverso questa nuova partnership ispiratrice".

