Bridgerton: primo sguardo alla giovane Lady Danbury nello spin-off su Queen Charlotte

L'inizio del nuovo anno è l'occasione giusta per Netflix per mostrare una nuova immagine ufficiale da Queen Charlotte: A Bridgerton Story, spin-off della serie di successo originale della piattaforma, che dovrebbe debuttare quest'anno. L'immagine ritrae Arsema Thomas nei panni della giovane Lady Danbury, ruolo già interpretato da Adjoa Andoh.

Secondo quanto riferito da Netflix, l'immagine in questione è tratta dal sesto episodio della serie. "Sotto il rigido controllo di un marito molto più anziano, Agatha sfrutta l'arrivo di Charlotte per farsi strada nella società. Con una conoscenza approfondita della scena sociale, un tempo divisa, e delle complessità del matrimonio, Agatha diventa una guida per la nuova regina, trovando allo stesso tempo la sua voce e il suo potere che presto riconosceremo come l'iconica Lady Danbury di Bridgerton", si legge nella descrizione del personaggio fornita dal colosso dello streaming.

Quella dell'ascesa di Queen Charlotte è una storia del tutto inedita che i libri di Julia Quinn hanno fin qui trattato solo marginalmente. Scopriremo dunque le origini di questo personaggio che ha segnato ben tre stagioni della serie di successo prodotta da Shonda Rhimes. Al fianco della giovane protagonista avremo Corey Mylchrees nei panni di Re George, assieme a tante altre aggiunte.

Con una data d'uscita non ancora annunciata è ormai scontato che Queen Charlotte: A Bridgerton Story approderà sulla piattaforma streaming di Netflix nel corso dell'anno. Fino ad allora occhi puntati sul mondo di Bridgerton, in attesa di ulteriori novità. Per il momento una cosa è certa: oltre alla serie avremo anche un romanzo basato sullo spin-off della regina Charlotte. Julia Quinn e Shonda Rhimes stanno, infatti, già collaborando alla lavorazione del libro in uscita per Avon Books ed il periodo di pubblicazione del romanzo dovrebbe poi coincidere con la première dello show.

Nell'attesa, vi rimandiamo alla prima foto di Queen Charlotte, interpretata da India Amarteifio.