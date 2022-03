Bridgerton, quanto è coinvolta Julia Quinn nello sviluppo della serie Netflix?

Bridgerton 2 è finalmente approdato su Netflix, e a quest'ora avrete probabilmente avuto già modo di vedere i vari intrighi e i risvolti amorosi dei nuovi episodi. Ma vi siete mai chiesti quanto l'autrice dei libri Julia Quinn sia coinvolta nella produzione dello show?

Adattare delle opere letterarie non è mai semplice, specialmente quando si tratta di un franchise con svariati libri e molti personaggi da gestire, e Bridgerton può spuntare entrambe le caselle.



È per questo che nella maggior parte dei casi si collabora con l'autore dei libri per creare il miglior prodotto possibile. Ma come funziona nel caso di Bridgerton?



Lo ha spiegato Julia Quinn ai microfoni di Collider:

"Sarete probabilmente al corrente di questi meccanismi, ma una delle prime cose che ti dicono a Hollywood quando cercano di acquisire i diritti per adattare un libro è 'Sei pronto a cedere ogni controllo a livello creativo?'. E nel mio caso, io ho risposto immediatamente di sì per due ragioni" ha premesso l'autrice.

"La prima è che questa non è stata una situazione normale. Hollywood, tradizionalmente, non va cercando romanzi d'amore da adattare. La cosa più vicina che abbiamo sono forse i film di Hallmark. Ma nulla di così grande e di genere storico. Ecco forse Outlander, ma mentre non è esattamente la stessa cosa. Le mie opere sono più puramente dei romance. E non mi aspettavo [una cosa del genere]" ha ammesso, e ha aggiunto "Era un'opportunità unica nella vita, e non avevo intenzione di rovinarla. Volevo essere l'autrice con cui avrebbero voluto lavorare... Ma è anche piuttosto semplice pensarla così quando è Shondaland. Non andrò certo a dire a chi lavora per Shondaland come fare televisione. Sono brillanti, sanno quello che fanno. Così ho detto loro 'Potete fare quello che volete'".

"Detto questo, sono una consulente per lo show, ma scherzo sempre sul fatto che sia il lavoro di consulenza più facile di sempre perché loro mi mostrano un copione, io gli dò un'occhiata, e rispondo 'Wow, è fantastico' e finisce lì" ha poi concluso "Sono certa che se non mi andasse bene qualcosa potrei benissimo lamentarmene, ma finora non è mai successo. Per la maggior parte del tempo sono come una fata madrina a Seattle mentre loro girano la serie a Londra. Potrei dire che guardo tutto come una fan che può avere gli episodi in anteprima e può andare a fare visite sul set".

E voi, che ne pensate? Shondaland ha fatto un buon lavoro finora? Qui trovate la nostra recensione di Bridgerton 2, per scoprire cosa invece ne abbiamo pensato noi.