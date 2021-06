Bridgerton, come sarà Daphne nella stagione 2? Risponde Phoebe Dynevor

Rege-Jean Page non prenderà parte a Bridgerton 2 ma, la sua dolce metà nella serie tv Netflix sarà invece presente anche se in un ruolo marginale. La Daphne di Phoebe Dynevor apparirà infatti come spalla per le vicende amorose di suo fratello Anthony.

E proprio su questo, la star delle serie Netflix attualmente impegnata nelle riprese della seconda stagione ha detto: "È decisamente diverso. L'ho già detto in passato, ma penso che i fan che hanno letto i libri siano consapevoli che ogni stagione si concentrerà sulla storia di un fratello diverso. Ho vissuto con grande sorpresa l'amore dei fan per Daphne e Simon. Ma penso onestamente che questo sia il punto di forza dello show, vedere queste storie d'amore così diverse andare in scena. Rivedremo sicuramente Daphne e anche il suo bambino".

Phoebe Dynevor ha parlato poi del clamore suscitato dall'uscita di scena di Regé-Jean Page da Bridgerton 2, sottolineando come sia lei che il suo partner di scena non potessero immaginare quanto i telespettatori si fossero affezionati alla coppia: "Penso che sia stato inaspettato per entrambi quanto sia diventato grande lo spettacolo e l'affetto che le persone hanno per i personaggi, il che è brillante e sorprendente in tanti modi diversi", ha detto l'attrice. "Ma siamo anche entrambi attori che lavorano ad altre produzioni. Penso che sia divertente, ma anche strano, che le persone si sentano così vicine ad entrambi. È un tale complimento. E non vedo l'ora di vedere cosa farà Regé nella sua carriera".

Oltre alle altre tre stagioni di Bridgerton, Netflix ha recentemente ordinato una serie prequel basata sui primi anni della regina Charlotte, che includerà anche la madre di Daphne, Violet Bridgerton e Lady Danbury. Dynevor è particolarmente entusiasta di questo show: "Non vedo l'ora. Penso che sarà anche fantastico, perché non è basato su nessun libro. Possono letteralmente fare tutto ciò che vogliono. Sarò una grande fan. Mi piace vedere donne potenti all'opera".

