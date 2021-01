Bridgerton: ecco come sono state girate le scene di sesso

La prima stagione di Bridgerton è stata un gran successo. La narrazione romantica e fortemente sociale, adattamento della famosa saga dei Bridgerton pubblicata tra il 2001 e il 2013, ha saputo conquistarsi l'affetto dei fan al punto da spingerli a richiedere a gran voce un secondo ciclo di episodi per uno show che ha colpito tutti.

Mentre abbiamo sentito le parole di Nicola Coughlan su un'eventuale Bridgerton 2, oggi vogliamo parlarvi di alcuni retroscena che riguardano le scene di sesso all'interno della serie televisiva: l'occasione ci darà modo di esplorare, per coloro che non conoscessero bene questo dettaglio sulle produzioni audiovisive contemporanee, alcune delle figure chiave che si occupano di ogni momento "intimo" e delicato tra gli attori.

Bridgerton e il coordinatore d'intimità

Una delle persone più rilevanti all'interno del set di Bridgerton è stata Lizzy Talbot. Probabilmente molti di voi saranno confusi, pensando che questo nome non figuri nel cast. Infatti, il suo ruolo è stato ben diverso: la Talbot è stata la coordinatrice di intimità dello show. Il coordinatore (o consulente) di intimità è una figura molto recente a Hollywood, ma il suo ruolo è cruciale, e vi spiegheremo perché.

Di fatto, il consulente di intimità altri non è che colui che si occupa di gestire lo stato d'animo degli attori durante le scene di sesso, o nelle quali potrebbero non trovarsi a loro agio (nudità). Si preoccupano di conoscere lo stato d'animo di coloro che devono girare le scene, comprendere cosa possa ferirli psicologicamente e, soprattutto, di mettere dei "paletti" a registi e sceneggiatori nel caso stessero prevaricando i limiti richiesti dagli attori. Subito dopo la nascita del movimento #MeToo la figura dei coordinatori d'intimità è diventata tra le più richieste sui set.

L'importanza del consulente d'intimità nella serie

Phoebe Dynevor, l'attrice interprete della protagonista Daphne Bridgerton, in un'intervista concessa per il noto magazine di moda Harper's Bazaar (che vi lasciamo nella fonte della notizia) ha parlato di come sia stato girare le scene di sesso con Lizzy Talbot come coordinatrice nello show Netflix:

"È stato come girare delle vere e proprie scene acrobatiche. Sembrava tutto reale, ma avevamo indosso delle imbottiture. […] Ho girato svariate scene intime in passato senza niente di tutto ciò, ed è incredibile pensare a quanto sia una novità, perché ha cambiato davvero le carte in tavola. Ci sentiamo strasicuri (gli attori, ndr.) perché, quando arriviamo sul set, sappiamo già esattamente cosa fare. [...] Il regista non ha più la possibilità di dirci 'Oh, ora voglio vedere questo o quest'altro'".

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Bridgerton.