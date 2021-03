Bridgerton, ecco come sono stati realizzati gli incredibili costumi della serie

Bridgerton, la nuova serie Netflix realizzata da Shonda Rhimes, è un period drama da record totalizzando 63 milioni di visualizzazioni in sole due settimane. Il merito è di una buona storia scritta dalla stessa Rhimes, di un cast eccellente e della scenografia meravigliosa impreziosita da costumi di altissimo livello.

Gli attori di Bridgerton indossano abiti meravigliosi, realizzati a mano appositamente per lo show. Alla guida della sartoria c'era Ellen Mirojnick, la famosa costumista che ha vestito tra gli altri Angelina Jolie in Maleficent e Zendaya in The Greatest Showman. Quest'ultima ha spiegato più volte come l'ispirazione le sia arrivata dai dipinti, ma anche dalle icone del cinema come Audrey Hepburn e dalle passerelle di Chanel e Dior.

Per la serie, la costumista ha disegnato e cucito insieme al suo team 7500 costumi, tutti pezzi unici. Nulla è stato acquistato già pronto, nemmeno i gioielli o i copricapi. Ogni cosa è corredata da una grande varietà di accessori realizzati su misura per avvicinarsi il più possibile alla moda dell'epoca. Il lavoro ha richiesto ben cinque mesi e nonostante questo alcuni costumi si sono presi pure delle libertà storiche rispettando la silhouette tipica degli abiti del 1813, ma rendendoli più sontuosi, con una palette di colori contemporanea. La sola Daphne, la protagonista della serie, ha cambiato 104 abiti in otto episodi.

Proprio per gli abiti della protagonista, la designer Mirojnick ha scelto un modello d'eccezione: l'attrice Audrey Hepburn nel film "Guerra e Pace" del 1956, dove interpreta Nataša. Per il personaggio di Portia Featherington, invece, gli abiti si sono ispirati a grandi attrici come Elizabeth Taylor e Joan Collins. Il look sofisticato del Duca di Hastings, fatto di velluti e broccati, è invece ispirato all'eroe romantico per eccellenza: Lord Byron. Nulla comunque è stato lasciato al caso, nemmeno i corsetti che sono stati creati da Mister Pearl, il misterioso designer che ha sfilato anche sulle passerelle di Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler e Alexander McQueen.

Intanto Regé-Jean Page sembra essere tra i favoriti per il ruolo di James Bond dopo l'addio di Daniel Craig. L'attore sarebbe sicuramente felicissimo di vestire i panni dell'iconico Agente 007. Chissà come andranno le cose. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.