Bridgerton, cosa ha ispirato la serie Netflix? Risponde il creatore Chris Van Dusen

Bridgerton è uno dei maggiori successi di Netflix, e sebbene sia stato tratto dalla serie di libri scritti da Julia Quinn, sono molteplici le fonti di ispirazione che hanno permesso la creazione di questa produzione.

A rivelarlo è stato il creatore della serie Chris Van Dusen il quale, ha precisato che Bridgerton si è presa molte libertà nei confronti dei libri e che dunque non sono stati seguiti poi così pedissequamente. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter ha detto: "Ho sempre amato il genere in costume. C'è quell'adattamento della BBC del 1995 di Orgoglio e pregiudizio con Colin Firth, con lui che esce dal lago e la sua camicia bianca. Ricordo di averlo visto varie, e sicuramente mi ha ispirato nello sviluppo della serie"

"Le produzioni in costume sono sempre considerate un po' più tradizionali e antiquate. Ho sempre voluto vedere una storia d'epoca che andasse oltre, che si spingesse oltre i confini e sfidasse l'idea stessa di ciò che una produzione del genere può fare", dice Van Dusen.

Probabilmente Van Dusen si riferisce alle scelte del casting, alla musica moderna come una cover di Wildest Dreams di Taylor Swift e alle scene di sesso bollente.

"Non volevamo che Bridgerton si limitasse a rappresentare un solo genere in particolare. Volevamo prendere tutto ciò che la gente ama delle produzioni in costume e renderlo qualcosa di fresco e inaspettato".

Intanto, dopo le sue ultime dichiarazioni, in molti si domandano se Regé-Jean Page apparirà in Bridgerton 2. Difficile da dire per il momento visto che sono ancora in corso i lavori. Lo scopriremo solo più in là, quando la serie approderà su Netflix con la sua seconda stagione.