Bridgerton, l'esilarante parodia di Leslie Jones in stile Snyder Cut agli MTV Awards

Mentre Netflix ordina uno spin-off sulla giovane regina Charlotte, l'attenzione del pubblico è già proiettata sulla seconda stagione di Bridgerton. Lo scorso weekend, in occasione degli MTV Movie & TV Awards, Leslie Jones, che ha condotto l'evento, ha dedicato alla serie Netflix una delle sua spassose gag.

L'ex star del Saturday Night Live ha riproposto una delle celebri scene hot di Bridgerton, con lei nel ruolo dell'amante di Simon Bassett (Regé-Jean Page), chiamando in causa anche Zack Snyder e la sua recente versione di Justice League.

Come possiamo vedere anche nelle immagini in calce alla notizia, nel suo sketch Leslie Jones, con tanto di parrucca in stile Bridgerton, è a letto in fremente attesa, ma quando il duca inizia a spogliarsi gli dice che sta andando troppo velocemente, e chiede: "Posso avere una Snyder Cut?"

A questo punto cambiano le proporzioni dello schermo e la fotografia, e le immagini iniziano a scorrere al rallentatore. Certo la scena non dura le quattro ore di Zack Snyder's Justice League, ma la parodia di Bridgerton sembra essere stata apprezzata dal pubblico.

La scena potrebbe essere una delle ultime occasioni per rivedere il duca, dal momento che un cameo di Regé-Jean Page in Bridgerton 2 è molto improbabile. La serie, una delle rivelazioni degli ultimi mesi su Netflix, è stata in ogni caso rinnovata per altre due stagioni.