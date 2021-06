Bridgerton, i fan della serie commettono un errore: Regé-Jean Page li corregge!

I fan di Bridgerton sono sicuramente tra i più appassionati che possiate trovare, ma anche loro ogni tanto possono prendere un granchio... Ma tranquilli: ci pensa Regé-Jean Page ad aiutarli, in questo caso correggendo un piccolo errore che alcuni di loro sembrano continuare a commettere.

Durante il segmento di Variety, Making a Scene, l'interprete del Duca di Hastings Regé-Jean Page ci tiene a mettere in chiaro un disguido che si è creato in merito a una particolare battuta della prima stagione della serie Netflix.

"Non sono io a dire 'Brucio per te'. Non è la mia battuta. È quella di Daphne!" ha affermato Page ridendo.

A quanto pare, un'ampia parte degli spettatori dello show attribuisce solitamente la battuta al personaggio di Page, mentre è quello della Dynevor a pronunciarla (sebbene l'analogia venga effettivamente introdotta proprio dal Duca).

"Non è così, è l'effetto Mandela!" ribadisce l'attore, che però è almeno in parte colpevole per questo malinteso, almeno per quanto concerne i fan di Saturday Night Live: in uno sketch del popolare programma americano è Page, infatti, a ripetere la nota frase.

Ma se volete fugare ogni dubbio in merito, Netflix vi fornisce l'occasione perfetta con un video dedicato alla scena con protagonisti Daphne e il Duca.