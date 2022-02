Bridgerton: che fine ha fatto Francesca nella Stagione 2 della serie Netflix?

Mentre l'arrivo della seconda stagione di Bridgerton è ormai imminente, ma il trailer ufficiale pubblicato pochi giorni fa ha mostrato tutti i membri della famiglia Bridgerton eccetto uno: quello di Francesca. Certo un nuovo full trailer potrebbe risolvere velocemente il mistero per i fan della serie Netflix altrimenti non rimane che aspettare.

Oltre il teaser trailer di Bridgerton 2, il personaggio di Francesca è visibile solamente in una delle immagini promozionali di Bridgerton pubblicate finora per la Stagione 2, ma la cosa non dovrebbe stupire più di tanto gli appassionati dello show, dato che il personaggio a malapena era presente nel corso della prima stagione. In quell'occasione venne spiegato che l'assenza prolungata del personaggio era dovuta essenzialmente al suo soggiorno a Bath in compagnia della zia Winnie.

Francesca è il membro della famiglia Bridgerton di cui sappiamo meno. Nella prima stagione appare davvero poco, solo nel primo episodio e poi nell’ultimo episodio. Francesca è la sesta dei fratelli Bridgerton, lo sappiamo perché il suo nome inizia per F, la sesta lettera dell’alfabeto. Per lo stesso motivo, il libro che la riguarda direttamente, When He Was Wicked, è il sesto della saga letteraria e probabilmente sarà anche il fulcro della sesta stagione (eventualmente). Il personaggio è ancora troppo giovane per vederlo attuare gli eventi della sua storia, ma questo non vuol dire che Netflix non possa accelerare i tempi.

Ispirata alla serie letteraria di Julia Quinn, la seconda stagione di Bridgerton prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen adatterà il secondo libro dell'autrice, "Il visconte che mi amava", incentrato sul primogenito Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Inoltre, sembra che ci saranno nuovi sviluppi nel rapporto tra Penelope e Colin in Bridgerton 2, stando alle rivelazioni dell'attrice Nicola Coughlan, che ha garantito: "Succederà qualcosa!". Non resta che aspettare il 25 marzo per scoprire di cosa si tratta!