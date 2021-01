Bridgerton e Gossip Girl, Nicola Coughlan commenta il paragone tra le due serie

Il mondo delle serie tv è attualmente dominato dai titoli Netflix, da Cobra Kai al Lupin di Omar Sy, passando per il period drama che ha conquistato così tanti spettatori Bridgerton. Ma quest'ultimo viene frequentemente accostato a un'altra popolare serie dei primi 2000, Gossip Girl. Ecco cosa ne pensa Nicola Coughlin del paragone.

Considerando la presenza di scandali e autrici chiacchierone che si divertono a rendere pubblici tutti gli avvenimenti più succosi dell'alta società locale, non è una sorpresa che il primo pensiero quando si guarda Bridgerton possa andare alla celebre serie tv prodotta da The CW (di cui è anche in lavorazione un reboot a HBO Max).

E questa non è la sicuramente la prima volta che l'interprete di Penelope Featherington, Nicola Coughlan, risponde alla domanda sulle similarità tra i due show, ma forse la sua affermazione vi stupirà perché... L'attrice non ha mai visto Gossip Girl.

"The O.C. era il telefilm della mia generazione. Credo fossi già all'università quando andò in onda la prima volta Gossip Girl, e ho pensato forse di essere troppo vecchia a quel punto. Ma poi abbiamo iniziato il tour promozionale per Bridgerton e le domande al riguardo erano tantissime, così ho pensato 'Avrei davvero dovuto vedere Gossip Girl'" racconta ai microfoni di TV Line "So alcune cose sullo show tramite osmosi perché ero molto attenta alla pop culture, quindi penso ci siano sicuramente delle similarità, ma quello che credo sia più interessante è il fatto che la sete di gossip è vecchia di centinaia d'anni. Gli esseri umani sono ficcanaso e sempre alla ricerca di paragoni per natura. Vogliamo sapere cosa succede!".

E voi, che ne pensate di Bridgerton? Anche voi lo trovate "un incrocio tra Jane Austen e Gossip Girl" come tante volte si è detto in questi giorni? Fateci sapere nei commenti.