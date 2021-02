Bridgerton, quanto hanno guadagnato gli attori della serie Netflix del momento?

La popolarità della serie TV di Bridgerton cresce a dismisura. Durante le settimane, lo show ideato da Chris Van Dusen come adattamento della saga di libri di Bridgerton per la penna Julia Quinn ha scalato le vette della classifica dei titoli più visti ed è stato largamente apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.

Mentre abbiamo visto la spiegazione del finale della prima stagione di Bridgerton, oggi vogliamo parlarvi di quanto la partecipazione alla serie abbia giovato al suo cast, e nello specifico di quanto ammonti il salario dei protagonisti di Bridgerton. Iniziamo.

Una narratrice ben pagata

L'unico dato di cui siamo certamente a disposizione riguarda Julie Andrews, la narratrice di Bridgerton. La famosissima attrice, che ha prestato la sua voce per la serie Netflix per raccontarne le vicende, ha guadagnato ben 1.5 milioni di sterline per l'intera stagione, un ricco cachet per uno dei volti più popolari del cinema e della televisione degli ultimi decenni.

Alcuni patrimoni

Sugli altri attori del cast, aleggia ancora un velo di mistero, non essendo state comunicate ufficialmente le loro paghe. Tuttavia, sappiamo che il patrimonio di Phoebe Dynevor, l'interprete della duchessa Daphne Bridgerton, ha un patrimonio che si attesta intorno al milione di sterline, mentre Regé-Jean Page, ovvero Simon Basset, possiede poco più di un milione di sterline. Inoltre, entrambi hanno dei guadagni da capogiro su Instagram, grazie alle loro pubblicazioni sulle pagine personali del popolare social network. Page, per esempio, con 1.5 milioni di followers, può guadagnare sino a 6500 sterline a singolo post, e la Dynevor - con ben 671.000 fan che la seguono su Instagram - riesce a guadagnare "solamente" 3000 sterline per ogni post. Complimenti!

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Bridgerton, che è già stata confermata per un secondo ciclo di episodi. Ora vogliamo sapere la vostra: vi piace la serie TV Bridgerton su Netflix? Quali sono i personaggi che più preferite? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!