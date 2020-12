Bridgerton: Jonathan Bailey parla delle sfide del suo personaggio

Continuano le interviste al cast di Bridgerton, opera presente nel catalogo di Netflix: questa volta tocca all'attore Jonathan Bailey svelare qualche dettaglio in più su Anthony Bridgerton, personaggio che interpreta.

L'attore, che ha partecipato a progetti come "Broadchurch" e "Crashing", ha discusso con i giornalisti di AV Club delle sfide che il figlio maggiore dei Bridgerton dovrà affrontare: "Credo che l'anima di Anthony è andata a pezzi nel momento della morte di suo padre, sente molto il trauma di essere il figlio maggiore ma di aver perso la persona che lo avrebbe potuto aiutare a capire quello che deve fare, e a diventare un uomo come suo padre".

Continua poi discutendo di alcuni temi che lo show prodotto da Shondaland affronta: "Il concetto di privilegio è stato molto presente nel 2020, credo che i Bridgerton siano coscienti della loro fortuna, ma a volte non riescono a sopportarla. Ogni personaggio sente questa pressione, vogliono essere visti in un certo modo, non possono commettere un errore e anche per Anthony è così".

La prima stagione dell'opera creata da Chris Van Dusen è composta da otto episodi, se siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più riguardo lo show dai creatori di Grey's Anatomy, vi segnaliamo la nostra recensione di Bridgerton.