Bridgerton, Jonathan Bailey fece il provino per un altro ruolo nella serie: ecco quale

La prima stagione di Bridgerton è stata un successone per Netflix, e la seconda è già stata annunciata in grande stile, con Lady Whistledown che ci ha informato del nuovo protagonista dello show: Lord Anthony Bridgerton. Ma c'è una piccola curiosità che riguarda proprio l'interprete del personaggio che vogliamo rivelarvi...

Il maggiore dei fratelli Bridgerton sarà lo scapolo d'oro della nuova stagione, e la caccia al cuore del ragazzo si aprirà ufficialmente con l'arrivo dei nuovi episodi su Netflix.

Ma se ormai associamo Jonathan Bailey a Anthony Bridgerton, c'è stato un tempo in cui l'attore avrebbe potuto interpretare un altra figura di rilievo nello show... Il Duca di Hastings.

"A dire il vero, ho letto il primo episodio nel periodo in cui recitavo in Company, nel West End, e il team mi disse 'Dà un po' un'occhiata e vedi quale personaggio ti sembra più adatto'. Per varie ragioni, ho finito con il fare il provino per la parte di Simon" ha raccontato ai microfoni di Vogue Bailey.

"Ero arrivato al punto in cui sono andato in America a incontrare gli showrunner e i produttori di Shondaland. Ho parlato un po' con loro, e fatto una prova come Duca di Hastings, ma c'era questo imbarazzo nella stanza. Finalmente, qualcuno ha proposto 'Che ne dici di Anthony?'. E poi, ovviamente, mi sono davvero appassionato al personaggio. In un mondo così sexy e sontuoso, Anthony è più complicato, un po' strano, un po' lontano dal resto dei suoi coetanei'".

Evidentemente, era destino che il ruolo del Duca in Bridgerton andasse a Regé-Jean Page, che ha davvero fatto suo il personaggio, portandolo alla ribalta... Come del resto ha fatto Bailey con Anthony.

Insomma, a ognuno il suo.

E voi, ce l'avreste visto Bailey nel ruolo del Duca di Hastings? Fateci sapere nei commenti.