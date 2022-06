Bridgerton: Katie Brayben e Keir Charles nel cast dello spin-off su Regina Carlotta

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Katie Brayben e Keir Charles si sono uniti al cast dello spin-off di Bridgerton che esplorerà le origini della Regina Carlotta. I due attori interpreteranno i personaggi regolari di Vivian Ledger e Lord Ledger, rispettivamente. Al momento non c'è ancora una data d'uscita per la serie.

Lo show, che non ha ancora un titolo ufficiale, sarà a tutti gli effetti un prequel di Bridgerton che scaverà nel passato non solo della sua protagonista annunciata, ma anche di altre due donne al centro degli intrighi di queste vicende. India Amarteifio sarà una giovane Regina Charlotte, mentre Corey Mylchrees (Mars) vestirà i panni di Re George. Arsema Thomas (Redeeming Love, One Touch), invece, interpreterà una giovane Lady Danbury.

Abbiamo poi Sam Clemmett (Giovane Brimsley), Richard Cunningham (Lord Bute), Rob Maloney (il Dottore di Corte), Tunji Kasim (Adolphus) e Cyril Nri (Lord Danbury), oltre all'attrice di Game of Thrones Michelle Fairley, che passerà dal vestire i panni di Lady Stark a quelli della Principessa Augusta, la madre di Re George.

Rhimes scriverà lo spin-off e sarà produttrice esecutiva insieme a Betsy Beers e Tom Verica.

"Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia della Regina Carlotta prima che Bridgerton la facesse conoscere al mondo, e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente la sua storia e il mondo di Bridgerton", ha dichiarato la scorsa estate Bela Bajaria, responsabile di Netflix, quando il progetto è stato annunciato.

"Shonda e il suo team stanno costruendo con cura l'universo di Bridgerton in modo da poter continuare a offrire ai fan la stessa qualità e lo stesso stile che amano. E pianificando e preparando ora tutte le prossime stagioni, speriamo anche di mantenere un ritmo tale da soddisfare anche gli spettatori più insaziabili".