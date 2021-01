Bridgerton: La serie è nella top 10 di tutti i paesi tranne uno, scopriamo quale

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Bridgerton, la nuova serie prodotta dal colosso dello streaming ha convinto pubblico e critica grazie ai numerosi intrecci e alle vicende dei protagonisti. Netflix ha quindi fatto sapere che l'opera è nella top ten di quasi tutti i paesi in cui è presente.

Le proiezioni fornite da Netflix ci fanno sapere infatti che nei primi 28 giorni in cui la serie sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming, raggiungerà la considerevole cifra di oltre 63 milioni di visualizzazioni. Si tratta di un ottimo risultato per Bridgerton, il cui debutto è tra i cinque migliori tra le serie originali di Netflix. Non solo, l'opera prodotta da Shonda Rhimes e creata da Chris Van Dusen è al primo posto per numero di visualizzazioni in 76 stati diversi, mentre è riuscita ad entrare nella Top 10 di 190 paesi tranne uno: il Giappone.

Siamo sicuri che grazie a questo successo, i numerosi appassionati scopriranno presto se sarà prodotta una seconda stagione di Bridgerton, opera nel cui cast sono presenti attori come Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Claudia Jessie e molti altri. Per concludere la notizia, vi segnaliamo alcune curiosità su Bridgerton e in particolare incentrate sui numerosi membri della famiglia Whistledown.