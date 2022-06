Bridgerton, Lady Whistledown è ispirata a un personaggio realmente esistito?

Nessuno è più impegnato nello svelare i segreti dell'alta società inglese che la celebre Lady Whistledown, vera e propria icona di Bridgerton, la serie Netflix che con la seconda stagione si è riconfermata un vero successo per Netflix. Ma qual è la vera storia di Lady Whistledown? E' esistita realmente?

Ebbene sì, la regina del gossip di Bridgerton tratta dai libri di Julia Quinn si ispira a uno o più personaggi realmente esistiti, analogamente alla storia della regina Charlotte.

Uno di questi è Mrs. Crackenthorpe, l'autrice di una rubrica di gossip dei primi del '700: come riporta la storica Catherine Curzon, la Crackenthorpe sarebbe stata autrice di una rubrica intitolata "The Female Tatler" edita tra il 1709 e il 1710, ben un secolo prima della Regency Era in cui è ambientata la serie Netflix. Per la storica, la rubrica di Mrs. Crackenthorpe era "una gemma della satira, notevole nel suo essere rivolta alle donne con lo scopo primario di educare, spesso attraverso la lucida osservazione, senza tralasciare un po' di gossip".

In effetti, soprattutto nella recente seconda stagione di Bridgerton, gli scritti di Lady Whistledown hanno ricalcato l'opera dell'autrice a cui si ispira, con un equilibrato connubio tra il gossip e la critica allo status quo dell'alta società inglese.

Ma secondo la Curzon potrebbe esserci un'altra fonte di ispirazione per l'alter ego della Penelope Featherington interpretata da Nicola Coughlan: tra il 1769 e il 1796, racconta la storica, sul Town & Country Magazine è apparsa una "rubrica intitolata "Tête-à-Tête", generalmente riconosciuta come una delle prime pubblicazioni di gossip". Come per le pubblicazioni di Lady Whistledown, anche su Tête-à-Tête si era soliti usare modi intelligenti per alludere a personaggi importanti dell'alta società, lasciando al lettore la possibilità di leggere tra le righe.

Come sappiamo, Penelope e Colin saranno protagonisti di Bridgerton 3: con la prossima stagione lo show smetterà di seguire l'ordine dei libri della Quinn, dando spazio al terzogenito e rimandando l'adattamento del terzo romanzo su Benedict alle stagioni seguenti. Finora Penelope ha fatto di tutto per mantenere segreta la sua identità, ma riuscirà a tenere segreta la sua attività anche nel prossimo ciclo di episodi?