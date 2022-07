Bridgerton, in lavorazione un romanzo prequel basato sullo spin-off Queen Charlotte

Julia Quinn e Shonda Rhimes stanno collaborando alla lavorazione di un romanzo prequel di Bridgerton basato sull'imminente serie Netflix in seguito all'ascesa al potere della regina Charlotte, per Avon Books. Il periodo d'uscita del libro dovrebbe coincidere con la première dello show, annunciato qualche tempo fa.

Il prequel di Bridgerton racconta la storia di come il matrimonio della giovane regina con re George, abbia innescato sia una grande storia d'amore che un cambiamento sociale che ha creato tutto quanto poi è stato ereditato dai personaggi di Bridgerton. Nel frattempo dal set è stato licenziato lo scenografo di Bridgerton per bullismo, una notizia che ha creato parecchio scalpore intorno alla produzione della serie.



Il personaggio della regina Charlotte è stato creato da Chris Van Dusen:"Queen Charlotte è stato un personaggio così commovente da scrivere e ora avere l'opportunità di lavorare con Julia per adattare questa storia in un libro è un'opportunità così eccitante" ha spiegato Rhimes in una nota ufficiale "Non vedo l'ora che i fan di questo universo leggano la storia di un personaggio che è stato così profondamente ben accolto dal nostro pubblico".



Julia Quinn ha aggiunto:"Portare Bridgerton dal libro allo schermo è stato affascinante per me da vedere, ed è una sfida così entusiasmante per me portarlo nell'altra direzione e questa volta trasformando la brillante visione di Shonda in un romanzo. Sono particolarmente entusiasta di avere l'opportunità di scrivere della regina Charlotte, che non era presente nei romanzi originali. Il suo personaggio e il brillante ritratto che ne fa Golda Rosheuvel è stato un tour de force, e penso che i lettori adoreranno la possibilità di conoscerla più a fondo".



Scoprite il cast dello spin-off di Bridgerton sulla regina Charlotte, che sbarcherà su Netflix.