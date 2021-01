Bridgerton: ecco quali libri della saga dovete leggere se avete amato la serie Netflix

La nuova serie Netflix in costume di Shondaland, Bridgerton, è ispirata alla serie di libri scritta da Julia Quinn il cui primo romanzo è stato pubblicato nel 2000. Se avete amato la famiglia Bridgerton ecco i libri della saga che dovete leggere, includono anche dei prequel!

Il primo libro, Il Duca e Io è ambientato nel 1813 e racconta la vicenda amorosa di Daphne e Simon alla ricerca di un matrimonio ma che decidono di fingere un fidanzamento fino a quando le cose sfuggono di mano ad entrambi. Il libro si concentra anche sulle storie d'amore dei fratelli Bridgerton. Ecco gli altri titoli in ordine:

Il Visconte che mi amava

La proposta di un gentiluomo

Un uomo da conquistare

A Sir Philip con amore

Amare un Libertino

Tutto in un Bacio

Il vero amore esiste

Felici per sempre

Quinn ha scritto anche la serie Rokesby, quattro libri che fungono da prequel della saga di Bridgerton e che raccontano le vicende della famiglia aristocratica Rokesby:

Tutta colpa di Sybilla

Una dolcissima bugia

The Other Miss Bridgerton

First Comes Scandal



Dei nove volumi della saga Bridgerton editi da Mondadori in Italia, solo i primi cinque sono disponibili in formato cartaceo e in Ebook sul sito ufficiale di Mondadori.



