Bridgerton, Netflix fa causa alle creatrici del musical ispirato allo show!

Mentre le riprese di Bridgerton 3 iniziano, arrivano cattive notizie per i creatori del musical non ufficiale ispirato allo show: la squadra dietro al progetto, vincitrice di un Grammy, è stata citata in giudizio per violazione da Netflix nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Washington, DC.

Sembra infatti che lo streamer abbia accolto inizialmente in modo positivo l'arrivo del tributo, pubblicato sui social semplicemente come omaggio gratuito alla serie. Tuttavia, quando le autrici Abigail Barlow ed Emily Bear hanno deciso di ampliare il progetto organizzando un concerto dal vivo, le cose sono cambiate. L'evento, "The Unofficial Bridgerton Musical Album Live in Concert", si è tenuto all'inizio di questa settimana al Kennedy Center di Washington, DC, dove ha registrato il tutto esaurito. I biglietti avrebbero raggiunto anche i 149 dollari l'uno, con l'aggiunta di pacchetti VIP ancora più costosi.

"Gli imputati Abigail Barlow ed Emily Bear e le loro società ("Barlow & Bear") si sono impossessate della preziosa proprietà intellettuale della serie originale Netflix Bridgerton per costruire un marchio internazionale per sé", affermava la causa. "Bridgerton riflette il lavoro creativo e un successo duramente guadagnato da centinaia di artisti e dipendenti Netflix. Netflix ha il diritto esclusivo di creare canzoni, musical o qualsiasi altra opera derivata da Bridgerton basata sullo show. Barlow & Bear non possono prendere questo diritto, reso prezioso dal duro lavoro degli altri, per sé, senza alcun permesso. Eppure è esattamente quello che hanno fatto".

Netflix si è detto favorevole agli omaggi dei fan, ma solo se non generano effettivamente un guadagno. Invece, l'album di Barlow e Bear oltre ad aver vinto un Grammy era pronto a fare il giro di diverse città in tour, con una data imminente alla Royal Albert Hall di Londra. Ad unirsi alla causa dello streamer sono state ovviamente anche la creatrice della serie Julia Quinn e Shonda Rhimes, le quali hanno sostenuto quanto detto dai portavoce di Netflix.

Cosa ne pensate dell'intera faccenda? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo su chi sarà incentrata Bridgerton 3!