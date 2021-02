Bridgerton e quella volta che Nicola Coughlan ha 'accidentalmente trafitto' Claudia Jessie

Sul set di Bridgerton sono nate grande amicizie, anche se il primo giorno delle riprese della prima stagione qualcuno ha trafitto per sbaglio la mano della propria co-star...

Bridgerton è stata una delle serie rivelazione del 2020, conquistando in poco tempo il cuore degli spettatori e la vetta degli originali Netflix più visti, e molto lo si deve anche al cast di attori scelti dalla produzione.

E sebbene finora si siano detti tutti grandi amici fra loro, c'è stato un momento, proprio durante i primi giorni di riprese, in cui Nicola Coughlan ha accidentalmente attentato alla sicurezza di Claudia Jessie...

"Sfortunatamente è vero, c'è stato un piccolo incidente il primo giorno, e la colpevole ero io" ha raccontato la ragazza al Kelly Clarkson Show "Era il mio primo giorno sul set, e sapete, è abbastanza spaventosa l'idea di recitare in una grande produzione Netflix targata Shondaland, e così pensi 'Non voglio far nulla che possa rovinare questa occasione'".

"Quel giorno mi dissero 'Sei piccoletta, ti diamo delle scarpe con i tacchi'" continua l'interprete di Penelope Featherington "Ma molto presto è apparso evidente che tra corsetto e scarpe col tacco, il mio equilibrio non era dei migliori... E la terza volta che ho preso in mano il parasole, che nelle mani sbagliate può diventare un'arma letale, sono inciampata e ho trafitto la mano di Claudia Jessie che interpreta Eloise Bridgerton. E lei ha iniziato a sanguinare. Ma siamo ancora amiche!" conclude ridendo.

Beh, sul set di uno show può capitare anche questo... Fortuna che Miss Bridgerton non l'abbia presa troppo a male!