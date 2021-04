Bridgerton, nuove aggiunte al cast della seconda stagione: ecco di chi si tratta

I fan di Bridgerton sono rimasti scioccati dall'addio alla serie di Regé-Jean Page, ma presto avranno altri personaggi con cui consolarsi: ecco quali sono le ultime aggiunte al cast dello show Netflix.

Non è Lady Whistledown a comunicarcelo questa volta, ma possiamo fidarci lo stesso: Shelley Conn (La Fabbrica di Cioccolato, Terra Nova), Calam Lynch (Dunkirk, Derry Girls), Charithra Chandran (Alex Rider) e Rupert Young (Merlin, Il Giardino Segreto) sono i nuovi membri del cast della seconda stagione di Bridgerton.

Shelly Conn sarà Mary Sharma, "la figlia di un Conte il cui matrimonio aveva fatto cadere la famiglia nello scandalo. Lady Mary è tornata a londra con le sue figlie, e sarà di nuovo costretta a sottostare allo scrutinio della città. È la matrigna del nuovo interesse amoroso di Lord Anthony Bridgerton, Kate Sharma (Simone Ashley)".

Calam Lynch sarà Theo Sharpe, "l'assistente di uno stampatore che combatterà per i diritti di tutti"

Rupert Young sarà Jack, "un nobile proveniente da una famiglia nota quanto i Bridgerton. Il personaggio è una creazione originale della serie tv, e non è presente nei libri".

Charithra Chandran infine sarà Edwina, "la donna che Anthony Bridgerton deciderà di sposare. Tuttavia, l'unione non è ben vista dalla sorella di Edwina, Kate, che farà di tutto per rompere il fidanzamento tra i due, mentre Anthony le proverà tutte per far sì che non accada. Ma tra Lord Bridgerton e Kate nascerà qualcosa...".

Quanto hype avete per la seconda stagione di Bridgerton?