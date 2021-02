Bridgerton, nuove anticipazioni sulla trama della stagione 2 e il ruolo di Anthony

Intervistata da Digital Spy per parlare della sua esperienza nei panni di Lady Danbury in Bridgerton, diventata da poco la serie più vista di sempre su Netflix, Adjoa Andoh ha svelato dei nuovi dettagli sulla trama della seconda stagione.

"Finora abbiamo visto cosa accade a Daphne. Perciò il prossimo è suo fratello maggiore, Anthony, interpretato dal delizioso Johnny Bailey. Ci sarà molta più attenzione su di lui", ha anticipato l'attrice. "Come si capisce dalla prima stagione, è assolutamente nato per diventare Duca, e sta lottando con questa responsabilità. Non potrà mai godere di una certa libertà allo stesso modo."

"Penso che sia una questione piuttosto interessante, dato che non si tratta solo di donne sposate, ma anche di uomini. Non tutti quelli che sono nati per ereditare un titolo lo vogliono, quindi sarà il vero punto di tensione di quella storyline. Vedremo come affronterà i suoi doveri, invece di affidarli al fratello minore Luke come vorrebbe."

Per quanto riguarda la sua Lady Danbury, la Andoh ha rivelato che le piacerebbe vedere più interazioni tra lei e Henry Granville (Julian Ovenden), il pittore segretamente queer che fa amicizia con Benedict Bridgerton. "Lady Danbury conosce bene i Glanville. Li abbiamo visti nella prima stagione, il pittore con sua moglie. Li conosce bene ed è sua amica" ha aggiunto l'attrice.

Nel frattempo, il cast di Bridgerton 2 ha aggiunto una nuova protagonista femminile interpretata da Simone Ashley (Sex Education).