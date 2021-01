Bridgerton: perché la famiglia dà il nome ai figli in ordine alfabetico?

In attesa della stagione 2 di Bridgerton, approfondiamo il motivo per il quale i membri della famiglia inglese hanno nomi che iniziano con una diversa lettera dell'alfabeto, in base all'ordine di nascita.

I fratelli al centro della serie sono infatti Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Non è ovviamente una coincidenza ma una <strong>tradizione familiare solida</strong> , a cui il personaggio di Daphne si riferisce nei primi dieci minuti della prima puntata. La ragazza vorrebbe portare avanti tale tradizione, mentre la misteriosa Lady Whistledown fa sapere a tutti con un articolo che odia la struttura dei nomi adottata dai Bridgerton.

La madre Violet rivela allora a Daphne che lei e il marito avevano scelto un approccio classico al momento di dare i nomi ai loro figli, ma è nei libri di Julia Quinn a cui la serie si ispira che si trovano ulteirori informazioni. Qui è proprio Lady Whistledown a spiegare nelle pagine di Society Papers che la strategia di dare nomi in ordine alfabetico serve a rendere speciali i membri della famiglia ed è un segno distintivo che permette ad ognuno di essere unico all'interno di un nucleo familiare in cui "tutti sono incredibilmente simili".

Per saperne di più sulla serie Netflix vi rimandiamo alla recensione di Bridgerton.