Bridgerton, perché questo personaggio ha subito un recast nella terza stagione?

Se guardando il trailer di Bridgerton 3 avete notato un volto nuovo proprio tra la famiglia Bridgerton, niente paura: non è la vostra vista che vi abbandona ma a farlo è stato proprio un membro del cast originale della serie Netflix.

Le immagini del primo trailer ufficiale rivelano oltre le turbolenze della nuova coppia protagonista della terza stagione dello show basato sui romanzi di Julia Quinn, anche la presentazione di Francesca Bridgerton (in quanto in età da marito) alla regina Charlotte. Ciò che è saltato subito all'occhio è il recasting di Ruby Stokes sostituita da Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo) che prende ufficialmente il posto dell'attrice come Francesca.

Il personaggio, che sarà al centro delle vicende nel romanzo Amare un libertino e molto più avanti sul piccolo schermo, è stato messo di lato durante le prime stagioni ed i motivi sono riconducibili a una serie di impegni di Stokes, al centro di un conflitto di programmazione nelle riprese di Lockwood & Co. Con Hannah Dodd nel ruolo di Francesca si preannuncia una certa stabilità che aiuterà il pubblico a conoscere meglio anche la misteriosa e riservata terza figlia femmina Bridgerton fino ad oggi

L'amore per Francesca dovrebbe arrivare nella sesta stagione, sebbene Netflix abbia abbandonato l'ordine dei libri per Bridgerton 3 e potrebbe farlo (rinnovi permettendo) anche con future stagioni dello show.

