Bridgerton, Phoebe Dynevor: 'Non farò vedere a mia madre le mie scene di sesso'

Guardare una scena di sesso con i propri genitori è universalmente riconosciuta come una delle esperienze più imbarazzanti dell'universo... Soprattutto se di quella scena si è protagonisti! Le star di Bridgerton, in tal senso, avranno un bel da fare nel cercare di evitare che i loro genitori assistano a quelle sequenze.

A parlarne è stata Phoebe Dyneavor, che sulla questione è stata assolutamente categorica: sua madre, l'attrice di Coronation Street Sally Dyneavor, non vedrà mai le sue scene di sesso in Bridgerton, al costo di star lì pronta a scattare con il telecomando in mano.

"Ho visto la serie con tutta la mia famiglia, persino i miei nonni sono riusciti a guardarla. Ho dovuto star lì seduta in uno stato di massima allerta con il telecomando in mano pronta a mandare avanti veloce. L'ho gestita così" ha spiegato Dyneavor tra il divertito e l'imbarazzato.

"Daphne comincia a scoprire il sesso senza capire nulla di ciò che sta facendo, ma alla fine della serie è sessualmente maturata e decisamente consapevole" ha poi spiegato l'attrice. Finzione a parte, parliamo di vita privata: secondo alcune voci, infatti, due star di Bridgerton si starebbero frequentando anche nella vita reale; scopriamo, invece, chi è l'attore di Harry Potter presente in Bridgerton.