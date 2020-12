Bridgerton, Phoebe Dynevor parla dell'evoluzione sessuale della sua Daphne

Shonda Rhimes è la produttrice di una nuova serie in costume in arrivo su Netflix dal titolo Bridgerton. Creata da Chris Van Dusen la serie in otto parti è narrata da Julie Andrews e segue una ricca famiglia nel periodo della Reggenza mentre la figlia Daphne (Dynevor) cerca di trovare un corteggiatore.

Lo show è basato sugli otto romanzi scritti da Julia Quinn, che inizialmente aveva pensato ad una trilogia, ma dato il successo ottenuto ha scritto tanti libri quanti sono i fratelli della famiglia Bridgerton.



Phoebe Dynevor interpreterà la protagonista Daphne in cerca del suo amore che potrebbe essere Simon interpretato da Regé-Jean Page. Parlando con Digital Spy, Phoebe ha discusso dell'"evoluzione sessuale" del suo personaggio e della sua relazione con Simon Basset, il decimo duca di Hastings. Ha anche rivelato che la serie Netflix si è avvalsa delle capacità di un coordinatore dell'intimità che ha aiutato la coppia a "raccontare la storia".



"La cosa geniale nell'avere un coordinatore dell'intimità è che io e Regé abbiamo entrambi avuto voce in capitolo sul modo in cui abbiamo interpretato i nostri personaggi", ha detto Phoebe.

"Ne abbiamo parlato l'uno con l'altro, lo abbiamo discusso separatamente con il coordinatore dell'intimità, in modo che tutti siano consapevoli di ciò con cui tutti si sentono a proprio agio e consapevoli di come vogliamo raccontare la storia, in particolare la loro evoluzione sessuale".



"Daphne inizia il suo viaggio sessuale non avendo la più pallida idea di cosa stia facendo e alla fine è totalmente consapevole e potenziata, sessualmente", ha continuato Phoebe.

"Volevamo raccontare quella storia ed è stato davvero utile e poi quando siamo arrivati sul set, ci ha quasi dato più libertà perché sapevamo cosa stavamo facendo e cosa volevamo realizzare."



Anche Regé-Jean Page ha parlato dello show, affermando che la rappresentazione nella serie Netflix è un "sollievo" , e aggiungendo che è molto contento di far parte di uno spettacolo che "rappresenta più persone di prima. Questo è un pubblico del 21° secolo più ampio di quanto non sia mai stato", ha detto Page.



Leggete la nostra recensione di Bridgerton che debutterà il 25 dicembre su Netflix e perché guardare Bridgerton se siete fan dei libri di Julia Quinn.