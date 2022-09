Bridgerton: pubblicata la prima foto della giovane regina Charlotte nella serie prequel

Con le riprese dello spin-off di Bridgerton appena terminate, Netflix ha rivelato una prima foto in anteprima della regina Charlotte, protagonista della serie e interpretata da India Amarteifio.

Il prequel ambientato nel mondo di Bridgerton e incentrato sull'ascesa al potere della regina Charlotte, ripercorre la storia delle nozze della giovane con re Giorgio. Un evento che diede vita a una grande storia d'amore e ad un cambiamento radicale della società, dando poi avvio al mondo del Ton ereditato poi dai personaggi di Bridgerton.



Ad affiancare la protagonista India Amarteifio, in un cast di tutto rispetto annunciato a marzo di quest'anno, troveremo tra i tanti anche Corey Mylchrees (Re Giorgio), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), mentre a firmare il progetto è l'inossidabile Shonda Rhimes, Re Mida delle serie tv e già "mamma" di Grey's Anatomy e How To Get Away with Murder.

Con una data d'uscita non ancora annunciata è quasi probabile che il prodotto approderà sulla piattaforma streaming di Netflix il prossimo anno. Fino ad allora occhi puntati sul mondo di Bridgerton, in attesa di ulteriori novità. Per il momento una cosa è certa: oltre alla serie avremo anche un romanzo basato sullo spin-off della regina Charlotte. Julia Quinn e Shonda Rhimes stanno, infatti, già collaborando alla lavorazione del libro in uscita per Avon Books ed il periodo di pubblicazione del romanzo dovrebbe poi coincidere con la première dello show.