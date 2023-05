Bridgerton: ecco in che modo Queen Charlotte spiana la strada alla Stagione 3 su Netflix

Lo spin-off di Bridgerton su Queen Charlotte è rapidamente diventato uno degli show più visti su Netflix all'indomani del suo esordio in streaming, ma la serie non solo ha potuto offrire una valida alternativa pur rimanendo nel mondo creato da Shonda Rhimes, ma ha anche preparato il terreno per l'arrivo futuro della Stagione 3 della serie.

Sebbene lo spin-off creato da Shonda Rhimes si concentri principalmente sulla vita della giovane regina Charlotte (India Amarteifio), molto prima della nascita di Penelope Featherington (Nicola Coughlan), ci sono comunque discorsi che si ricollegano al "presente" della Gran Bretagna nel periodo della Reggenza.

La Corona sta affrontando un'imminente crisi di successione, la regina (Golda Rosheuvel) deve convincere i suoi scapestrati figli a sistemarsi, per non parlare di tutti i drammi che si svolgono a porte chiuse nelle famiglie Bridgerton e Danbury. In effetti, ci sono troppi pettegolezzi scottanti anche per un personaggio onnipresente come Whistledown. Ma che siano finiti sui giornali mondani o meno, di una cosa possiamo essere certi: tutti questi eventi avranno sicuramente delle conseguenze sulla terza stagione di Bridgerton.

Inoltre, Rhimes ha già parlato dell'arrivo di altri spin-off di Bridgerton dopo il successo di Queen Charlotte.

Basata sul quarto romanzo della serie Bridgerton di Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton, la terza stagione della serie Netflix creata da Chris Van Dusen avrà come protagonista la nascente storia d'amore tra Penelope e Colin Bridgerton (Luke Newton). La nuova stagione riprenderà da dove si era interrotta la seconda, in particolare dal crudele rifiuto subito da Penelope.

L'episodio finale della scorsa stagione si è concluso con la giovane Miss Featherington che ha sentito il suo amato Colin dire ai suoi amici che non si sarebbe mai sognato di corteggiare una persona come lei. Come se non bastasse, ha perso anche l'amicizia della sua cara Eloise (Claudia Jessie), che si è sentita tradita dopo aver appreso che è in realtà la persona che si cela dietro Lady Whistledown.

Per quanto riguarda le trame secondarie, la seconda stagione di Bridgerton non ha lasciato molto margine di manovra alla terza. Certo, c'è la crisi di coscienza di Benedict (Luke Thompson) che dovrà sicuramente essere sviluppata prima della stagione 4, ma, a parte questo, tutto è stato risolto nel finale di stagione. Grazie a Queen Charlotte abbiamo avuto alcuni nuovi drammi che dovranno essere risolti con la terza stagione di Bridgerton.

Divisa in due linee temporali, la nuova miniserie dell'universo Bridgerton ci ha presentato personaggi reali che sicuramente faranno almeno un paio di brevi apparizioni nella prossima stagione. Uno di questi non è altro che il principe reggente George (Ryan Gage), ma soprattutto la serie ha messo due dei personaggi più amati in una situazione molto delicata. A prescindere da ciò che accadrà a Buckingham Palace o nelle eleganti sale da ballo in cui Penelope e Colin si innamoreranno sicuramente l'uno dell'altra, Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) e Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) avranno sicuramente molto di cui parlare...

Parliamo di informazioni di cui nemmeno Lady Whistledown è a conoscenza: La Regina Charlotte rivela che, in passato, Lady Danbury aveva una relazione con il padre di Violet, Lord Ledger (Keir Charles). Tutto inizia dopo la morte di Lord Danbury (Cyril Nri), ma prima di quell'evento Agatha non aveva mai provato affetto per il marito.

In un episodio dello spin-off, racconta alla sua cameriera, Coral (Peyvan Sadeghian), di essere stata promessa a Lord Danbury quando aveva solo tre anni. Dopo il matrimonio, la sua vita matrimoniale è stata segnata dal disgusto, dal risentimento e da una spiacevole ricorrenza di stupri coniugali. La storia di Lady Danbury è di gran lunga la più inquietante, eppure, quando il marito morì, Agatha non poté fare a meno di addolorarsi.