Bridgerton, quegli strani easter egg collegati al destino di un personaggio

A quest'ora avrete probabilmente già divorato la prima stagione di Bridgerton su Netflix, e mentre attendete con (più o meno) ansia la seconda, vi starete forse chiedendo il significato di alcune inquadrature e di un easter egg in particolare...

Per chi volesse proseguire nella lettura conscio degli spoiler che seguiranno, stiamo parlando di un elemento presente fin dalle prime scene del primo episodio della già popolarissima serie Netflix: le api.

Nella prima istanza, infatti, vediamo un'ape poggiarsi sulla porta di casa Bridgerton proprio prima che ci vengano presentati tutti i membri della famiglia, mentre in seguito il motivo ritornerà ad esempio sotto forma di ricamo sul colletto della camicia di Benedict (Luke Thompson) nel settimo episodio, e ancor più degno di nota, nell'ultimissimo episodio, proprio dopo la nascita del figlio di Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (Regé-Jean Page).

Ma cosa dovrebbe significare?

Non preoccupatevi se non ne avete idea, o se nemmeno le avevate notate tutte queste api, perché la risposta è in realtà rivelata solo nei libri.

Nello show non viene specificata la causa della morte di Edmund Bridgerton, il capofamiglia tanto amato da Lady Bridgerton e padre degli 8 ragazzi per la cui felicità ormai tifiamo tutti, ma dovete sapere che questa è ricollocabile proprio a una puntura d'ape.

Possiamo quindi teorizzare che la presenza strategicamente inserita di questi insetti nella prima stagione possa portare a simile destino per un altro dei membri della famiglia (forse proprio uno dei due figli maggiori, Anthony e Benedict, che come viene spiegato nei libri, dopo l'accaduto hanno sviluppato un certo timore e per le api, e verso la possibilità una morte prematura)?.

Al momento non lo sappiamo, ma ci penserà sicuramente un'eventuale seconda stagione a fugare ogni dubbio. Intanto, eccovi 7 serie da guardare se avete amato Bridgerton e siete già in crisi d'astinenza da period drama.