Bridgerton, Regé-Jean Page apparirà nelle nuove stagioni? La misteriosa dichiarazione

Lo scorso aprile arrivava la notizia che avrebbe mandato in subbuglio il fandom di Bridgerton: il Duca di Hastings Regé-Jean Page non ci sarà nella seconda stagione della serie Netflix, né a quanto pare in quelle successive. Ma sarà davvero così?

Ormai sappiamo tutti che Regé-Jean Page si è diplomato con successo dall'"accademia" di Bridgerton e sta adesso esplorando nuovi confini nel mondo dello spettacolo, come il film di Dungeons and Dragons o la pellicola dei Fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling, The Gray Man.

E sebbene i fan di Bridgerton ci siano rimasti male alla notizia del suo abbandono, l'attore non ha fatto altro che rispettare gli obblighi contrattuali, considerato il fatto che l'accordo con la produzione dello show Netflix hanno sempre riguardato una sola stagione (dopotutto, la seconda stagione di Bridgerton si focalizzerà su Lord Anthony e la sua storia d'amore).

Ciò non toglie, però, che Page non possa tornare in futuro dalle parti della 'Ton, magari per un veloce cameo...

"Sapete che non potrei dirvelo!" ha commentato l'attore quando, durante un'intervista con GQ, l'intervistatore ha chiesto conferme proprio su una sua possibile apparizione nei nuovi episodi.

Ciononostante, ha poi aggiunto una frase che potrebbe dare da pensare... O, semplicemente, utile a chiudere la questione rimanendo il più possibile sul vago: "Non c'è qualcosa di meraviglioso nel rimanere sorpresi da ciò che non ci si aspetta?".

E voi, che ne pensate? Rivedremo Regé-Jean Page in Bridgerton, un giorno? Fateci sapere nei commenti.