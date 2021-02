Bridgerton, Regé-Jean Page condurrà il prossimo episodio del Saturday Night Live

È un periodo davvero stellare per Regé-Jean Page, l'interprete di Simon Basset Duca di Hastings in Bridgerton. Dopo lo straordinario successo ottenuto dalla serie Netflix, diventata in poco tempo lo show più visto di sempre sulla piattaforma, l'attore è stato chiamato a condurre la prossima puntata dal Saturday Night Live.

Insieme a lui si unirà il rapper Bad Bunny come guest star musicale. Già ospite del programma lo scorso aprile, il cantante è noto soprattutto per le sue collaborazioni con Cardi B e Drake e per essersi esibito durante lo show del Super Bowl 2020 insieme a Jennifer Lopez e Shakira.

Oltre alla parte in Bridgerton, l'attore britannico-zimbawiano quest'anno è apparso nel film Amazon Sylvia's Love con protagonista Tessa Thompson. Tra i suoi crediti cinematografici, i fan hanno scovato anche la sua breve comparsa in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, mentre in tv lo abbiamo visto in un’altra serie di Shondaland: For the People. Inoltre, si parla di lui come possibile interprete del nuovo James Bond dopo l'anticipato addio di Daniel Craig.

La puntata del Saturday Night Live in questione andrà in onda su NBC il prossimo 20 febbraio.

