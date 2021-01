Bridgerton: Regé-Jean Page era in Harry Potter, l'avete notato?

Bridgerton ha ottenuto un successo stratosferico da quando ha debuttato su Netflix il 25 dicembre 2020, e i fan del Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, hanno scoperto che l’attore compare brevemente in un film di Harry Potter.

Il suo tempo sullo schermo in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 è veramente breve ma l'attore può comunque aggiungere al suo curriculum il cameo in uno dei più grandi franchise cinematografici di tutti i tempi.

Page interpretava un personaggio senza nome ed era uno degli ospiti presenti al matrimonio di Billy Weasley e Fleur Delacour, potete vederlo accanto a Molly Weasley (Julie Walters) e Hermione Granger (Emma Watson) nella foto in calce alla notizia.



Come ricorderete, il matrimonio si interrompe bruscamente quando Kingsley invia il suo Patronus e riesce ad avvisare i partecipanti che il Ministro della Magia Rufus Scrimgeour è stato ucciso da Voldemort e i Mangiamorte stanno arrivando.



Page però non è l'unica star di Bridgerton a vantare una parte nel mondo magico creato da JK Rowling. Freddie Stroma, che interpreta il nipote della regina Charlotte, il principe Federico di Prussia, ha interpretato Cormac McLaggen in Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i doni della morte.



