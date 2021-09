Bridgerton, Regé-Jean Page lascia il gruppo WhatsApp: 'Prima o poi mi avrebbero cacciato'

Uscire dal cast dello show a cui devi il decollo della tua carriera non dev'essere particolarmente facile, anche quando si tratta di un addio annunciato ormai da tempo: Regé-Jean Page sembra però voler affrontare nel modo giusto la separazione da Bridgerton, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni.

Mentre le riprese della seconda stagione di Bridgerton riprendono dopo lo stop causa COVID, infatti, l'attore ha confermato di aver lasciato il gruppo WhatsApp con gli attori dello show, precisando però di averlo fatto in maniera silenziosa, senza alcuna polemica e con il solo intento di non mettere in difficoltà i suoi colleghi.

"L'universo si è espanso, quindi non sono più nel gruppo. Sono voluto uscire io, nel massimo silenzio e rispettosamente. Non volevo mettere gli altri in situazioni imbarazzanti: prima o poi sarebbero stati costretti a cacciarmi" sono state le parole con cui l'ormai ex-star dello show Netflix ha commentato la cosa, evitando di dare adito alle voci che lo volevano in qualche modo contrariato dalla cosa.

L'addio del Duca era d'altronde stato annunciato tempo fa, per cui la cosa non ha certo colto di sorpresa l'attore: secondo gli autori dello show, inoltre, il personaggio di Regé-Jean Page potrebbe tornare per dei flashback negli episodi futuri.