Bridgerton, Rege-Jean Page parla delle scene di sesso 'non ero preparato!'

La serie targata Netflix di Shonda Rhimes, Bridgerton, è stata senza dubbio uno dei più grandi successi della piattaforma di streaming. I giovani attori protagonisti, Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor hanno conquistato il pubblico ma hanno dovuto convivere anche con un certo imbarazzo per le scene di sesso.

Jean Page ha scherzato sul fatto che "nessuno era sufficientemente preparato" per quelle scene, tanto meno la sua famiglia.



Basata sui romanzi best-seller di Julia Quinn, la prima stagione della serie segue Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), una giovane donna in cerca di marito che collabora con il ricco Duca pretendente Simon Basset (Page) per liberarsi delle pressioni sociali. Ma, senza sorprese, i due finiscono per innamorarsi l'uno dell'altra e non esitano a esprimere i loro affetti fisicamente.



Consapevole di ciò che sarebbe accaduto, si dice che Page abbia inviato ai suoi amici e ai suoi familiari messaggi di avviso, completi di emoji di allarme lampeggianti, prima del debutto sul servizio di streaming. Ma questo non è servito a molto, secondo lui.



"Non ero sufficientemente preparato, non lo ero nemmeno io ed ero lì", ha detto ridendo Page durante una recente intervista con The Hollywood Reporter.



L'attore ha aggiunto: "Penso che la gente abbia apprezzato l'intensità degli aspetti romantici di Bridgerton, non sono sicuro di quanto fossi grato io a guardarlo di persona. È stato travolgente. Ma penso che le persone volessero essere sopraffatte. La mia famiglia non vuole essere sopraffatta dal mio didietro, ma in questa occasione è andata bene perché tutti sembrano essere terribilmente felici".



Gli ammiratori del Duca di Hastings sono rimasti devastati all'inizio di quest'anno quando è stato confermato che Page non riprenderà il ruolo nel nella seconda stagione di Bridgerton.



Invece, la seconda stagione, attualmente in produzione, si concentrerà sul fratello di Phoebe, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e siamo certi che sarà un altro successo per Netflix.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Bridgerton in attesa di notizie più specifiche sulla trama della seconda stagione!