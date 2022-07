Bridgerton, Regé-Jean Page su un possibile recasting: 'Possono fare ciò che vogliono'

Dopo essere stato lanciato dalla serie di successo Bridgerton nei panni di Simon Basset, Regé-Jean Page ha deciso di lasciare la serie. Dopo aver chiarito che non tornerà in Bridgerton 3 e che non ha neanche visto la seconda stagione, l'attore ha dichiarato che non sarebbe contro un recast per il suo ruolo.

"Sono liberi di fare ciò che vogliono" ha ammesso Page ai microfoni di Variety. "Io e Shonda [Rhimes] abbiamo avuto una meravigliosa conversazione al termine della prima stagione." Se ricordate, nel corso di questa, il duca di Hastingsone, inizialmente riluttante all'idea di un matrimonio, si era poi innamorato e sposato con la duchessa di Hastings, Daphne, in seguito a un'unione combinata che li aveva poi portati a superare ogni ostacolo.

"Abbiamo fatto così bene con quell'arco di redenzione che la gente dimentica che Simon era un po' orribile all'inizio", ha detto Page parlando proprio del percorso del suo personaggio nella prima stagione. "Era il miglior esempio della fottuta Regency che chiunque di noi avesse incontrato. E dunque, siccome abbiamo chiuso il cerchio così bene, perché abbiamo bloccato quella cosa, resta questa grande sensazione. Bisogna davvero essere coraggiosi nel porre fine a storie del genere."

Voi cosa ne pensate dell'addio di Page e di un possibile recasting? Fatecelo sapere nei commenti!