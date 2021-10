Bridgerton, Regé-Jean Page è pronto per un nuovo progetto Netflix

L'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton è notizia ormai nota e l'attore sembra davvero pronto ad andare oltre la serie Netflix che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

L'attore sembra aver messo la parola fine alla sua partecipazione a Bridgerton, lo show ormai diventato un fenomeno globale: "E' un arco narrativo di una stagione che ha un'inizio, uno svolgimento e una fine" ha dichiarato Page. "Mi è sembrato interessante proprio perché si trattava di una serie limitata, dove posso entrare, dare il mio piccolo contributo, e poi la famiglia Bridgerton va oltre".

Non è ancora noto il titolo del film che lo vedrà collaborare nuovamente con i fratelli Russo, ma il loro connubio con Page sembra funzionare per Netflix, tanto che ha deciso di avviare un nuovo progetto che li coinvolga: un heist movie ideato e diretto da Noah Hawley (già noto per le serie TV Fargo e Legion). Il progetto è ancora top secret, ma sappiamo che l'attore affiancherà Anthony e Joe Russo come produttore esecutivo della pellicola.

I fratelli Russo hanno infatti recentemente prodotto un thriller che vede la partecipazione di Regé-Jean Page a The Gray Man insieme a Chris Evans, Ana de Armas e Ryan Gosling. La data di uscita non è ancora nota ma, stando a quanto dichiarato, dovrebbe essere il film più costoso mai prodotto per Netflix.

"In origine abbiamo fondato AGBO per poter collaborare con artisti che rispettiamo e ammiriamo" ha commentato Mike Larocca di AGBO, la casa di produzione indipendente fondata dai fratelli Russo. "Siamo felici di continuare a tener fede a quell'impegno supportando questo nuovo film con Noah Hawley e Regé-Jean Page".