Bridgerton: Regé-Jean Page vincitore del Starmeter Award

Dopo le ultime novità sulla seconda stagione di Bridgerton, continua il successo del cast della serie disponibile su Netflix: l'attore Regé-Jean Page è il vincitore del premio Breakout Starmeter Award.

A dare la notizia sono in esclusiva i giornalisti di The Wrap, che hanno rivelato sulle pagine della loro testata online la vittoria dell'interprete di Simon Basset del premio assegnato da IMDb, che ha annunciato quali sono stati i profili degli attori e delle attrici più visitati sul loro sito. Si tratta dell'ennesimo riconoscimento del protagonista di Bridgerton. Nel corso degli anni il Breakout Starmeter Award è stato vinto da Brie Larson, John David Washington, Bill Skarsgard e Anya Chalotra. Ecco il commento di Regé-Jean Page: "Grazie IMDb e IMDb Pro, è un fantastico modo per essere apprezzato. È emozionante pensare che persone da tutto il mondo sono entusiaste per Bridgerton e sono curiose del team che ha lavorato sullo show. IMDb è perfetto per scoprire tutti i collegamenti degli artisti e per vedere come si è evoluta la loro carriera".

Continua quindi il successo di Regé-Jean Page, nei giorni scorsi infatti è stato annunciato che il protagonista di Bridgerton condurrà il Saturday Night Live, mentre ecco una notizia in cui ipotiziamo quale sarà la trama della seconda stagione.