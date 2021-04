Bridgerton rinnovata per altre due stagioni! L'annuncio dello showrunner sul web

I fan di Bridgerton, una delle serie rivelazione degli ultimi mesi su Netflix, sono in attesa della seconda stagione, nonostante la recente notizia shock dell'addio di Rege-Jean Page. Farà senz'altro piacere, quindi, la notizia arrivata pochi minuti fa direttamente dallo showrunner Chris Van Dusen: la serie è stata rinnovata per altre due stagioni.

Come possiamo leggere anche in calce alla notizia, il creatore nonché produttore esecutivo di Bridgerton ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, con una foto di scena e una didascalia che recita:

"Ancora più amore in Bridgerton arriverà presto in questa sala! Rinnovata per le stagioni 3 e 4! Ho riversato ogni grammo di me stesso nella creazione di questo show e il modo in cui il mondo continua ad abbracciarlo continua a stupirmi. Grazie."

Non mancano poi gli hashtag dedicati alla serie, tra cui un promettente #ComingSoon, e una serie di emoji.

Nei giorni scorsi, intanto, sono state comunicate nuove aggiunte al cast della stagione 2 di Bridgerton: le new entry Shelley Conn (La Fabbrica di Cioccolato), Calam Lynch (Dunkirk, Derry Girls), Charithra Chandran (Alex Rider) e Rupert Young (Merlin, Il Giardino Segreto) si uniranno allo show, insieme tra gli altri alla confermatissima Phoebe Dynevor al debutto anche al cinema, nel nuovo film Sky Original The Color Room.