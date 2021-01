Bridgerton, il rinnovo è sempre più vicino? I fan attendono l'annuncio di Netflix

I piani alti di Netflix speravano sicuramente che Bridgerton potesse incontrare l'interesse del pubblico ma, non potevano immaginarsi che questa serie dai toni austeniani potesse avere un simile successo.

I fan sperano di poter ricevere presto il tanto agognato annuncio per una seconda stagione da parte del colosso dello streaming e, a quanto pare molto presto potrebbero essere accontentati. Netflix ha rivelato che importanti annunci potrebbero essere fatti nel corso della prossima settimana stuzzicando così l'interesse degli spettatori.

"Questo titolo si è dimostrato immensamente popolare e avremo alcune notizie interessanti su Bridgerton alla fine di questa settimana", ha osservato l'amministratore delegato di Netflx nella sua quarta lettera trimestrale agli azionisti.

Questa rivelazione è stata fatta dopo che la piattaforma streaming ha rivelato che il dramma in costume prodotto da Shonda Rhimes, che ha debuttato il 25 dicembre, è stato visto da 63 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni di pubblicazione, diventando così uno dei 5 migliori lanci di sempre.

Gran parte di questo successo viene attribuito al protagonista maschile di Bridgerton che ha letteralmente mandato in delirio il pubblico femminile. In molti pensano che Regé-Jean Page possa addirittura diventare il prossimo Agente 007. In attesa dell'ufficialità del rinnovo per una seconda stagione, se vi va, date un'occhiata alla nostra recensione di Bridgerton.