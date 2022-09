Bridgerton, riprese concluse per lo spin-off su Queen Charlotte: l'annuncio su Twitter

Le riprese della spin-off di Bridgerton dedicato a Queen Charlotte sono già terminate. L'annuncio è stato dato su Twitter da Tom Verica, regista e produttore esecutivo dello show Netflix che si prepara a conquistare il pubblico proprio come fatto dalla serie principale.

La sinossi ufficiale di questo spin-off recita: "Incentrato sull'ascesa alla ribalta e al potere della Regina Charlotte, questo prequel di Bridgerton racconta la storia del matrimonio di questa giovane regina con re Giorgio e di come questo evento abbia innescato non solo l'inizio di una grande storia d'amore ma anche un significativo cambiamento sociale, creando il mondo ereditato dai personaggi in Bridgerton".

Quella dell'ascesa di Queen Charlotte è una storia del tutto inedita che i libri di Julia Quinn hanno fin qui trattato solo marginalmente. Scopriremo dunque le origini di questo personaggio che ha segnato ben 3 stagioni della serie di successo prodotta da Shonda Rhimes.

India Amarteifio interprerà la giovane Queen Charlotte mentre, Corey Mylchrees vestirà i panni di Re George. Del cast fanno poi parte Arsema Thomas che interpreterà una giovane Lady Danbury, Sam Clemmett, Richard Cunningham , Rob Maloney, Tunji Kasim, Cyril Nri e Michelle Fairley.

Voi appassionati di Bridgerton cosa ne pensate di questo spin-off? Come sempre, fateci sapere la vostra opinione nella nostra sezione dedicata ai commenti.