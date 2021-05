Bridgerton, al via le riprese della stagione 2: ecco i nuovi protagonisti sul set

Poche settimane dopo che Netflix ha rinnovato Bridgerton per le stagioni 3 e 4, grazie ad un nuovo report di People possiamo segnalarvi che sono partite ufficialmente le riprese del secondo arco narrative della serie sviluppata da Shonda Rhimes.

Mentre la prima stagione era incentrata sui Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (Regé-Jean Page), i prossimi episodi vedranno come protagonisti Jonathan Bailey (di ritorno nei panni di Anthony Bridgerton) e Simone Ashely nel ruolo di Kate Sharma, per la quale Antohny prova un interesse romantico. Potete dare un'occhiata agli attori sul set nelle foto in calce alla notizia.

Vi ricordiamo che, meno di un mese dopo il suo debutto, Bridgerton si è affermata come la serie più vista di sempre su Netflix. Il primato in precedenza apparteneva a The Witcher, che nel 2018 era stata vista da 76 milioni di abbonati nel corso dei primi 28 giorni. Tra i successi più recenti ricordiamo anche quello di Lupin (70 milioni) e La regina degli scacchi (62 milioni), quest'ultima diventata la miniserie Netflix più vista di sempre sulla piattaforma streaming.

Cosa vi aspettate dalla seconda stagione dello show? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Bridgerton.