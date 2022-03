Bridgerton, rivedremo le sorelle Sharma nella stagione 3?

Chi è già riuscito a vedere tutti gli episodi della stagione 2 di Bridgerton non può che farsi una domanda: rivedremo Kate ed Edwina Sharma nella prossima stagione della serie hit di Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn?

Dopo il successo della prima stagione, i fan non hanno reagito positivamente alla notizia dell'assenza di Regé-Jean Page da Bridgerton 2, che nei primi minuti del primo episodio viene subito spiegata da Daphne (Phoebe Dynevor).

Adesso però gli spettatori si chiedono se succederà lo stesso anche con le sorelle Sharma, le new entry della stagione 2 interpretate da Simone Ashley e Charithra Chandran.

Né le due attrici, né il creatore della serie Chris Van Dusen hanno confermato se le due sorelle torneranno nella stagione 3, ma il finale di stagione potrebbe lasciare negli spettatori una nota d'ottimismo a riguardo.

"Tutto ciò che posso dire è che lo spero" ha dichiarato Van Dusen a riguardo. Il creatore della serie ha rivelato nelle scorse ore che lascerà le redini di Bridgerton alla nuova showrunner Jess Brownell che, come lui, proviene dal team di Shondaland.

"Non sono autorizzata a parlare di ciò che succederà dopo questa stagione" ha dichiarato invece Simone Ashley, ammettendo che non vedrebbe l'ora di poter tornare a interpretare Kate Sharma, anche se il suo arco narrativo potrebbe sembrare ormai compiuto, a differenza di quello della sorella Edwina.

In una recente intervista, Charithra Chandran ha svelato il dietro le quinte di Edwina in Bridgerton 2, raccontando delle sue difficoltà al debutto attoriale in una così grande produzione televisiva e dei momenti cruciali vissuti dal suo personaggio. "Ho voluto bene a tutto il cast e la troupe, quindi sarei aperta a ritornare. Non mi è ancora stato detto nulla a riguardo e non è una decisione che spetta a me", ha dichiarato l'attrice. "La mia priorità, almeno a breve termine, è che Edwina possa trovare l'avventura e l'emozione".

E' ancora presto per conoscere i dettagli sulla stagione 3, ma nelle scorse ore Shonda Rhimes ha anticipato un cambiamento alquanto importante: pur confermando l'intenzione di produrre una stagione per ogni Bridgerton, per un totale di 8 capitoli, la produttrice di successo avrebbe anticipato che a partire da Bridgerton 3 potrebbe non essere seguito l'ordine dei libri.

Ciò significa che, se le prime due stagioni hanno avuto come protagonisti prima Daphne e poi Anthony, la stagione 3 di Bridgerton potrebbe non essere l'adattamento del terzo volume di Quinn "La proposta di un gentiluomo" incentrato sul secondogenito Benedict. Chi sarà dunque il prossimo protagonista di Bridgerton? Fateci sapere quali sono le vostre ipotesi nei commenti!